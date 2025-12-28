Milan Pavlovic | Gli attaccanti del Verona sono veloci | per vincere dovremo …

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha commentato le caratteristiche del Verona, evidenziando la loro velocità in attacco. In vista della sfida della 17ª giornata di Serie A, prevista alle 12:30 a San Siro, ha sottolineato l’importanza di una strategia efficace per contrastare gli avversari e ottenere i tre punti. La partita rappresenta un momento importante per il Milan nel proseguimento del campionato.

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

