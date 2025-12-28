Milan Pavlovic | Gli attaccanti del Verona sono veloci | per vincere dovremo …

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, ha commentato le caratteristiche del Verona, evidenziando la loro velocità in attacco. In vista della sfida della 17ª giornata di Serie A, prevista alle 12:30 a San Siro, ha sottolineato l’importanza di una strategia efficace per contrastare gli avversari e ottenere i tre punti. La partita rappresenta un momento importante per il Milan nel proseguimento del campionato.

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Verona, partita della 17^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Pavlovic: "I due attaccanti del Verona sono molto veloci e pericolosi, dobbiamo rimanere sempre in 3 contro 2 in difesa" - "Partita molto importante, è la prima dopo la sconfitta ..."

Pavlovic a MTV: "Oggi vogliamo vincere, ma dobbiamo essere attenti in difesa" - Hellas Verona Strahinja Pavlovic è intervenuto ai microfoni di Milan TV per presentare l'importante sfida di questo pomeriggio contro gli ... milannews.it

Milan-Verona, le probabili formazioni del match di Serie A - Gabbia non recupera (c'è De Winter), Fofana sì ma parte in panchina, con ... sport.sky.it

La formazione del Milan per Milan-Verona. Koni De Winter confermato in difesa dopo la Supercoppa: giocherà con Tomori e Pavlovic. Nkunku e Pulisic davanti, con Leao non convocato. Loftus-Cheek nettamente favorito su Fofana per la maglia da mezzala. x.com

L’attesa per Napoli-Milan sta per finire, ecco la formazione ufficiale schierata da Max Allegri (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic #NapoliMilan #SpazioMilan - facebook.com facebook

