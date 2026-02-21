Mastella ad Avellino | Serve il Campo Largo per vincere Il Pd recuperi la leadership

Clemente Mastella ha sottolineato che il bisogno di un Campo Largo unisce le forze politiche per vincere alle prossime scadenze amministrative. Durante un evento nel carcere di Avellino, il sindaco di Benevento ha evidenziato come le aree interne e le sfide locali richiedano un fronte compatto. La sua proposta mira a recuperare la leadership del centrosinistra, coinvolgendo tutti i protagonisti in un’alleanza strategica. La discussione si è concentrata anche sui tempi per attuare questa strategia.

Il leader di Noi di Centro lancia un appello all’unità delle province interne e mette in guardia il centrosinistra per le imminenti amministrative Avellino – Le aree interne, la costruzione del Campo Largo e le imminenti scadenze amministrative. È su questi tre assi che si è sviluppato l’intervento del sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro, Clemente Mastella, intervenuto al Carcere Borbonico di Avellino in occasione di un incontro promosso dal suo movimento, alla presenza dell’assessore regionale Carmela Serluca. Il primo punto è territoriale e insieme politico: la necessità di un’intesa strutturata tra Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Asse con il PD? Mastella è determinato: “Campo largo o è suicidio politico”Mastella ha dichiarato che un asse con il PD è indispensabile per evitare un fallimento politico.

Congresso PD, al via l’era Marcantonio con la benedizione del ‘campo largo’: “Si all’alleanza con Mastella”Il congresso provinciale del Partito Democratico sannita si è aperto con la nomina di Marcantonio alla guida del partito.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.