Oppini dopo il pareggio della Juve contro il Sassuolo | E’ acclarato che i bianconeri in questa stagione soffrono di…

Dopo il pareggio della Juventus contro il Sassuolo, Oppini ha commentato sui social evidenziando che i bianconeri in questa stagione mostrano comportamenti autolesionisti e difficoltà nel mantenere la concentrazione durante le partite. Ha analizzato nel dettaglio le azioni della squadra, sottolineando i momenti in cui si sono verificati errori e cali di intensità. La sua analisi si concentra sugli aspetti tecnici e comportamentali della formazione.

Oppini sui social analizza nei dettagli il pareggio della Juve contro il Sassuolo sottolineando come i bianconeri hanno delle manie di autolesionismo. Il campionato di Serie A continua a regalare colpi di scena, ma per i tifosi della Vecchia Signora il sapore è decisamente amaro. Dopo l’ennesimo passo falso stagionale, le critiche non hanno tardato ad arrivare, e tra le voci più autorevoli e passionali del panorama mediatico spicca quella di Francesco Oppini. Il noto opinionista e sostenitore bianconero non ha usato giri di parole per descrivere lo stato attuale della squadra, puntando il dito contro una gestione della gara apparsa, a tratti, incomprensibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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