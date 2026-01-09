Openda via dalla Juve? Confermato il pressing del club turco | cosa aspettarsi sul futuro dell’attaccante bianconero

L’interesse del club turco per Openda, attualmente alla Juventus, si fa sempre più concreto. Secondo fonti dalla Turchia, l’operazione potrebbe concretizzarsi a gennaio, anche se le complicazioni legate alla proprietà tedesca e all’obbligo di riscatto rendono difficile la definizione del trasferimento. Analizziamo le possibili evoluzioni e le implicazioni per il futuro dell’attaccante bianconero.

Openda via dalla Juve? Dalla Turchia confermano l’assalto a gennaio ma la proprietà tedesca e l’obbligo bianconero rendono l’affare complesso. Il futuro di Loïs Openda rischia di trasformarsi in uno dei casi più intricati, spinosi e affascinanti di questa sessione invernale di calciomercato. Mentre la Juventus cerca di ritrovare continuità di risultati sotto la guida di Luciano Spalletti, le sirene estere continuano a suonare insistentemente per l’attaccante belga, le cui prestazioni non hanno finora giustificato l’investimento programmato. Dalla Turchia arrivano notizie che potrebbero stravolgere i piani mercato della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

