Omicidio a San Basilio Denis Rabei ucciso a sprangate e nascosto in un casale | 37enne confessa

Un uomo di 37 anni ha confessato di aver ucciso un uomo a San Basilio, colpendolo con una spranga e nascondendolo in un casale. La confessione è stata fatta durante un interrogatorio condotto dal pubblico ministero, e successivamente il sospetto è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. La vittima è stata trovata senza vita in un'abitazione della zona.

La rivelazione è arrivata nel corso dell'interrogatorio del pm: il killer 37enne è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Ucciso a sprangate e ritrovato in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma, fermato l'omicidaLo hanno trovato morto in una baracca nella zona di San Basilio, alla periferia di Roma. Denis Rabbei, trovato morto in un casolare a San Basilio: fermato un uomoUn uomo è stato fermato per l'omicidio di Denis Rabbei, il 37enne che è stato trovato morto in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma. Tutti gli aggiornamenti su San Basilio Temi più discussi: Roma, arresto lampo per l'omicidio a San Basilio: 37enne moldavo ucciso a sprangate; Roma, uomo trovato morto in un casolare a San Basilio: sul corpo segni di violenza; Uomo trovato senza vita in un casolare di San Basilio: fermato l’omicida; Omicidio nel casolare a San Basilio, l’assassino confessa: L’ho ucciso a bastonate. Ucciso a sprangate e ritrovato in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma, fermato l'omicidaUn uomo di 37 anni è stato trovato morto in un casolare alla periferia di Roma, a San Basilio: c'è un fermo per omicidio ... virgilio.it Omicidio a Roma: ucciso a sprangate in un casolare al culmine di una discussioneLa vittima, un moldavo di 37 anni, è stato ritrovata senza vita in un casolare a San Basilio. Dopo alcune ore la polizia ha fermato un cittadino romeno che ha confessato ... romatoday.it La vittima, un moldavo di 37 anni, è stato ritrovata senza vita in un casolare a San Basilio. Dopo alcune ore la polizia ha fermato un cittadino romeno che ha confessato facebook Una Agorà della Gentilezza a San Basilio, nella periferia di Roma, per restituire decoro al quartiere e ai suoi abitanti. Leggi l’articolo di Lorena Crisafulli su l’Osservatote Romano. x.com