Un uomo di 37 anni è stato trovato morto in un casolare alla periferia di Roma, ucciso con una sprangata. La polizia ha arrestato un sospetto in relazione all'omicidio. La scena del crimine si trovava in un edificio abbandonato nel quartiere di San Basilio. Le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'accaduto.

Lo hanno trovato morto in una baracca nella zona di San Basilio, alla periferia di Roma. C’è un fermo per l’omicidio di un 37enne trovato senza vita all’interno di un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci. Si tratta di un uomo che avrebbe confessato di averlo ucciso a colpi di spranga dopo una violenta lite. Una banale discussione, che sarebbe scattata per delle offese rivolte a familiari. 37enne trovato morto a San Basilio a Roma La vittima dell’omicidio si chiamava Denis Rabei: moldavo (con passaporto russo) di 37 anni, aveva un paio di precedenti di polizia per furto e rapina. L’uomo è stato trovato morto nella mattinata di ieri, sabato 21 marzo, all’interno di un casolare abbandonato in via Giggi Spaducci, tra Nomentana e San Basilio, alla periferia Nord-est di Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ucciso a sprangate e ritrovato in un casolare abbandonato a San Basilio a Roma, fermato l'omicida

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