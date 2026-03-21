Denis Rabbei trovato morto in un casolare a San Basilio | fermato un uomo

Un uomo è stato arrestato in relazione alla morte di Denis Rabbei, il 37enne trovato senza vita in un casolare abbandonato a San Basilio, Roma. La polizia ha confermato il fermo nel corso delle indagini, che sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto. La vittima è stata trovata senza segni di colluttazione evidente.