In tutta la provincia di Spezia sono attive 173 panificazioni, molte delle quali operano nelle prime ore del mattino quando ancora tutto il resto della città è in silenzio. Questi esercizi rappresentano un settore tradizionale molto radicato, che occupa circa 600 lavoratori. Recentemente, alcuni dei panificatori hanno segnalato come l’aumento dei costi stia creando difficoltà per la loro attività.

Sono fra le poche luci accese quando il resto della città ancora dorme: in provincia di Spezia sono attivi 173 panificatori, a conferma dell’importanza di un mestiere antico ma sempre molto radicato sul territorio, che dà complessivamente lavoro a circa 600 dipendenti. "Una realtà importante – sottolinea dichiara Antonella Simone, responsabile Confartigianato Alimentazione – e molto presente in provincia: d’altronde il pane è un pilastro nutrizionale imprescindibile nella nostra tradizione". I problemi sono quelli che hanno tutti gli imprenditori del settore alimentare. "La mancanza di personale dovuta maggiormente al fatto che, come per le pasticcerie, gli orari della panificazione non facilitano la vita sociale soprattutto per i giovani: lavorano di notte e riposano al pomeriggio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oltre 170 attività in tutta la provincia: "L’aumento dei costi ci penalizza"

Articoli correlati

Rc auto, assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia. I costi provincia per provinciaMilano, 9 gennaio 2025 – Il nuovo anno? Si apre con una brutta notizia per oltre 85mila automobilisti lombardi; secondo l’osservatorio Rc auto di...

Bollette luce e gas, in Lombardia oltre 2mila euro a famiglia nel 2025: i costi provincia per provinciaMilano, 2 marzo 2026 – Nel 2026 il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie lombarde...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oltre 170 attività in tutta la...

Temi più discussi: Oltre 170 attività in tutta la provincia: L’aumento dei costi ci penalizza; Università Svelate: il Politecnico si apre al territorio; Oltre 170 operazioni antidroga e 7.566 dispositivi rinvenuti; Polizia penitenziaria, il bilancio. Oltre 170 perquisizioni in carcere: decine di aggressioni sedate.

Oltre 170 attività in tutta la provincia: L’aumento dei costi ci penalizzaIl settore della panificazione dà lavoro a circa 600 addetti ma trovare personale è sempre più difficile. Simone (Confartigianato): Gli orari non facilitano la vita sociale dei giovani, è forte la pr ... lanazione.it

Emilia Romagna. Ispezioni Nas in 170 strutture per anziani. Tre operatori denunciati per lesioni colpose e somministrazione di medicinali scaduti. Sospesa attività di un ...I controlli hanni interessato le strutture nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Segnalati all’Autorità amministrativa e sanitaria anche 3 titolari di centri. Contestate ... quotidianosanita.it

MEDIO ORIENTE | Media, 'oltre 100 feriti negli attacchi dell'Iran a Dimona e Arad in Israele". Alcuni sono in gravi condizioni, tra cui un bambino di 12 anni e una bambina di 5 anni. Le difese aeree non sono riuscite a intercettare i missili iraniani #ANSA - facebook.com facebook

La Juventus non va oltre il pari ma ritrova Milik e Vlahovic: in campo insieme dopo i rispettivi infortuni #JuveSassuolo x.com