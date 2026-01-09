Rc auto assicurazione più cara per oltre 85mila automobilisti in Lombardia I costi provincia per provincia

L'inizio del 2025 porta una notizia importante per gli automobilisti lombardi: oltre 85.000 di loro affrontano un aumento dei costi dell'assicurazione RC auto. Secondo l’osservatorio di Facile, i prezzi variano significativamente tra le province della Lombardia, evidenziando differenze che meritano attenzione. Di seguito, analizziamo i dati aggiornati provincia per provincia per comprendere meglio questa situazione.

Milano, 9 gennaio 2025 – Il nuovo anno? Si apre con una brutta notizia per oltre 85mila automobilisti lombardi; secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’RC auto. Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi; i dati dell’osservatorio di Facile.it hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio RC auto in Lombardia è rimasto stabile a 525,50 euro. “Il 2026 si apre con segnali positivi, ma non mancano alcune nubi all’orizzonte”, ha spiegato Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

