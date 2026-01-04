Olimpia Milano | Brooks allo scadere regala la vittoria ai biancorossi

L’Olimpia Milano conquista una vittoria combattuta contro Udine, grazie a un canestro decisivo di Brooks allo scadere. La partita si è conclusa con il punteggio di 85-84, evidenziando l’equilibrio tra le due squadre e la tensione degli ultimi istanti. Un risultato importante per i biancorossi, che hanno dimostrato determinazione e carattere nel finale di una gara intensa e combattuta.

Milano - Un finale da impazzire, così l’Olimpia Milano scavalca sulla sirena l’Old Wild West Udine vincendo per 85-84. Lo fa grazie ad una tripla di Armoni Brooks che è glaciale nel finale conquistando così la quinta vittoria consecutiva.. In realtà quello che succede negli ultimi 8” è davvero da impazzire: LeDay segna da 3 e porta i milanesi a +1 (82-81), Alibegovic si invola in attacco e, marcato, segna da 3, a 2” dalla fine (82-84). Sembra finita, ma non è così perché Brooks regala il suo primo “buzzer beater” italiano con la maglia dell’Olimpia per la vittoria finale: “Sono orgoglioso che il coach e i compagni si siano fidati di me e sono contento di aver reso tutti felici”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

