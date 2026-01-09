LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes 6-15 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | inizio horror per i biancorossi

Segui in tempo reale la partita di Eurolega 2026 tra Olimpia Milano e Anadolu Efes, con aggiornamenti costanti sul punteggio e le azioni principali. Al momento, i biancorossi si trovano in svantaggio, con un punteggio di 6-15. Restate con noi per gli sviluppi e le analisi della partita, in un percorso di aggiornamenti chiari e puntuali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-23 Rolla e segna Nebo! 14-23 Tripla di Loyd. Dozier pesca il secondo fallo di Bolmaro. Mancano meno di 2? alla fine del primo quarto. C'è Ricci. Palla Efes. Incredibile palla persa di Leday, non è nel palazzetto al momento il meneghino. 14-20 Rimbalzone d'attacco e due punti per Josh Nebo! 12-20 Alzata per Dozier. 12-18 Trovato ancora Bolmaro sul lato debole! 10-18 Weiler Babb con la tripla! 10-15 Grandissimo rimbalzo d'attacco di Mannion, due punti per il neo entrato! Fallo su Guduric che è entrato! 8-15 Ancora Bolmaro!!! Fallo in attacco in uscita dal time out, palla Milano! Timeout Poeta a 5? dalla fine del primo quarto.

LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve vincere per sperare nella post-season - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di Eurolega 2025- oasport.it

Olimpia Milano-Anadolu Efes oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Si completa per l'Olimpia Milano il doppio turno di Eurolega 2025- oasport.it

90 anni di Olimpia Milano. 90 anni di storia, passione e leggenda. Novant’anni, un viaggio straordinario fatto di vittorie, sconfitte, rinascite e sogni condivisi. L’Olimpia Milano è molto più di una squadra di basket: è un simbolo della città, un pezzo di identità spo - facebook.com facebook

Dan Peterson: “Il Coach” Novanta anni di storie e di passione. L’Olimpia Milano compie oggi, 9 gennaio 2026, 90 anni di attività. Nello stesso giorno nasceva a Evanston, Illinois, Dan Peterson. Buon compleanno Coach Leggi l’intervista r x.com

