Nuovi domini internet dal 30 aprile al 12 agosto le domande | AgID richiama alla tutela di nomi geografici e istituzionali

Dal 30 aprile al 12 agosto si potranno presentare le domande per nuovi domini internet di primo livello, secondo quanto annunciato da AgID. Dopo più di dieci anni, si riapre a livello globale la possibilità di creare nuovi gTLD. L’Autorità richiama l’attenzione sulla tutela di nomi geografici e istituzionali. Le richieste devono rispettare le linee guida stabilite.

Dopo oltre dieci anni si riapre a livello globale la possibilità di creare nuovi domini generici di primo livello (gTLD). L’ICANN, organismo che coordina il sistema dei nomi a dominio, ha annunciato il “Round 2026”: le domande potranno essere presentate dal 30 aprile al 12 agosto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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