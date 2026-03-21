Inclusione scolastica Trentino | domande di accreditamento enti dal 1° al 30 aprile 2026 per i bisogni educativi speciali Novità e scadenze

La Provincia di Trento ha annunciato che le domande di accreditamento per gli enti coinvolti nell'inclusione scolastica potranno essere presentate tra il 1° e il 30 aprile 2026. Questa decisione anticipa le tempistiche rispetto alle scadenze precedenti e amplia il periodo di validità delle richieste. La novità riguarda specificamente i servizi dedicati ai bisogni educativi speciali nelle scuole della regione.

La Provincia di Trento anticipa ad aprile 2026 le domande di accreditamento degli enti per l'inclusione scolastica, prolungandone la validità L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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