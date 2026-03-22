Nuova tariffa rifiuti a Cesate | protestano i proprietari di gatti

A Cesate, i proprietari di gatti hanno avviato proteste contro la nuova tariffa sui rifiuti che entrerà in vigore il 9 aprile. La decisione ha suscitato malcontento tra i residenti, che lamentano un aumento dei costi legato alla gestione dei rifiuti domestici. La questione riguarda principalmente le tariffe applicate ai proprietari di animali domestici che producono rifiuti organici.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Un 40enne senza fissa dimora è stato denunciato dai Carabinieri di Seregno: aveva razziato esercizi. Pomeriggio di sangue e disagi alla circolazione ferroviaria vicino alla stazione di Milano Rogoredo, dove. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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