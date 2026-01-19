Nuova tariffa rifiuti i grandi terremoti e gli interventi anti-alluvione

La recente introduzione della nuova tariffa rifiuti, insieme ai grandi eventi sismici e agli interventi anti-alluvione, rappresenta temi di attualità per Ravenna. La nostra città si confronta con sfide ambientali e di sicurezza, richiedendo un’informazione precisa e puntuale. In questa sede, analizzeremo gli aspetti principali di queste questioni, offrendo un quadro chiaro e obiettivo per comprendere gli sviluppi recenti e le misure adottate.

Anche la scorsa settimana con Dossier RavennaToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.Dal primo gennaio a Ravenna è scattata in via definitiva la Tariffa corrispettiva puntuale.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: "Sephora Kids", i terremoti storici e gli interventi anti-alluvione Leggi anche: Nuova tariffa unica per i rifiuti: chi ha diritto alle agevolazioni e come richiederle La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La nuova Tariffa puntuale sui rifiuti entra a regime: cosa cambia in bolletta e quanto costeranno i conferimenti extra - Dal primo gennaio è scattata in via definitiva la Tariffa corrispettiva puntuale, che prevede costi in più per chi conferisce l'indifferenziata oltre i quantitativi minimi. ravennatoday.it

Gestione rifiuti a Saccolongo, ETRA e Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti chiariscono: «Nessuna bolletta inviata, la nuova tariffa è tra le più basse, premia i cittadini virtuosi e garantisce servizi su misura” #etra #consigliobacinobrenta - facebook.com facebook

