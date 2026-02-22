Caos rifiuti e nuova tariffa | Cittadini disorientati dai continui cambiamenti

La confusione tra i residenti deriva dai recenti cambiamenti nelle modalità di raccolta e dalla nuova tariffa applicata. Molti cittadini trovano difficile seguire le variazioni e si lamentano di non ricevere istruzioni chiare. La riattivazione dei cassonetti per carta e plastica ha sollevato dubbi su come differenziare correttamente i rifiuti. La mancanza di comunicazioni efficaci aumenta il disorientamento tra chi cerca di rispettare le regole. La situazione crea disagio nel quartiere.

"Cittadini confusi e disorientati" dalla tariffa puntuale e dal ritorno ai cassonetti per carta e plastica. Parte da questo presupposto la campagna informativa lanciata ieri da ‘ Modena Civica ’ in occasione dell’avvio dei banchetti sotto il Portico del Collegio. Alla luce delle informazioni poco chiare arrivate dal Comune di Modena e il boom di abbandoni di rifiuti in tanti quartieri, ‘Modena Civica’ ha deciso di impegnarsi in prima persona per fare chiarezza. "Abbiamo deciso – spiega la consigliera comunale e capogruppo di ‘Modena Civica’, Katia Parisi – di stampare migliaia di volantini per spiegare ai modenesi come funziona davvero la tariffa puntuale, come viene calcolata per ogni nucleo familiare e i costi dei conferimenti extra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rifiuti, arriva la tariffa puntuale. Incontri con cittadini e impreseDal 1° gennaio è in vigore la nuova tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti domiciliari.

Nuova tariffa rifiuti, i grandi terremoti e gli interventi anti-alluvioneLa recente introduzione della nuova tariffa rifiuti, insieme ai grandi eventi sismici e agli interventi anti-alluvione, rappresenta temi di attualità per Ravenna.

