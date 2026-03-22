Nuova ondata di cantieri | dal centro ai viali esterni lavori e disagi

Una nuova serie di lavori si sta svolgendo nel centro cittadino e nelle zone periferiche, coinvolgendo via 95° Reggimento Fanteria, viale Foscolo, viale Leopardi e viale della Repubblica. I cantieri sono attivi lungo questi principali assi stradali, portando con sé disagi per residenti e automobilisti. I lavori interessano diverse aree della città, con interventi che durano da alcune settimane e continueranno nelle prossime.

Dal cuore del centro cittadino, lungo via 95° Reggimento Fanteria, fino agli assi della circonvallazione tra viale Foscolo e viale Leopardi e alla zona ovest su viale della Repubblica: la nuova ondata di cantieri partirà già dalla mattinata di domani e si estenderà a raggiera, ridisegnando la mobilità urbana almeno fino all’inizio dell’estate a Lecce. Tra deviazioni, carreggiate ristrette e strade chiuse a tratti, la città entra dunque in una nuova fase ad alta intensità di lavori destinata ad accompagnare la mobilità per tutta la primavera, con il cantiere più lungo - quello relativo ai viali Foscolo e Leopardi - programmato fino a giugno. Una fase complessa, che metterà alla prova non solo la tenuta della viabilità, ma anche i nervi degli automobilisti. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Nuova ondata di cantieri: dal centro ai viali esterni, lavori e disagi Articoli correlati Lavori, incidenti e file sull’Autopalio: "Ok ai cantieri, ma ridurre i disagi""Persistenti criticità sul raccordo autostradale Siena-Firenze: quali iniziative urgenti il Comune intende assumere presso Anas, Regione, Prefettura... Leggi anche: Di Betto "Disagi legati ai cantieri in corso. Lavori per rendere la scuola più bella" Una raccolta di contenuti su Nuova ondata Discussioni sull' argomento Costruzioni, prezzi choc con la guerra. Marco Luciani (Ance Fermo): Così i cantieri del Pnrr sono a rischio; Partono i cantieri per la riqualificazione di via Repubblica, nuova viabilità e marciapiedi; Caro materiali, imprese in allarme: rincari fino al 60% e cantieri a rischio; Caro materiali, tra nuove regole e tensioni geopolitiche. Nuova ondata di cantieri: dal centro ai viali esterni, lavori e disagiDal cuore del centro cittadino, lungo via 95° Reggimento Fanteria, fino agli assi della circonvallazione tra viale Foscolo e viale Leopardi e alla zona ovest su viale della Repubblica: la nuova ondata ... quotidianodipuglia.it Nuova ondata di missili iraniani contro Israele e attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Il Wsj: «Hanno provato a colpire base Usa-Uk» - facebook.com facebook Iran, nuova ondata di missili contro Israele, attacchi in Arabia, Emirati e Kuwait. Trump: valuto ridimensionamento dell'operazione x.com