Disagi al Liceo artistico di Betto, dove studenti e insegnanti devono affrontare ancora i disagi causati dai cantieri aperti per migliorare la scuola. Dopo la protesta degli studenti, oggi la preside Emanuela Palmieri ha spiegato che i lavori continuano e che si sta cercando di limitare i problemi, anche se le difficoltà restano. La situazione resta tesa, con gli studenti che chiedono tempi più rapidi e meno disagi.

Disagi al Liceo artistico di Betto. Dopo la manifestazione degli studenti, oggi è la preside Emanuela Palmieri, a chiarire la situazione. "Non si intende negare che, in questa fase, si stiano verificando problemi - riferisce la dirigente - Essi sono reali e legati alla presenza di interventi strutturali e cantieri necessari, avviati proprio per affrontare in modo definitivo problematiche accumulate nel corso di molti anni, durante i quali l'edificio non ha potuto beneficiare di una manutenzione adeguata". "L'attuale condizione della struttura - prosegue - Palmieri è infatti il risultato di un lungo periodo di progressivo degrado, che oggi si sta cercando di superare attraverso un percorso di rinnovamento profondo.

Di Betto "Disagi legati ai cantieri in corso. Lavori per rendere la scuola più bella"

Rifacimento dei marciapiedi, via ai lavori straordinari per rendere le strade più sicure Viareggio, 21 dicembre 2025 – Sono in programma interventi di manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi e dell'asfalto nelle aree di Viareggio e Torre del Lago.

