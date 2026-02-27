Lavori incidenti e file sull’Autopalio | Ok ai cantieri ma ridurre i disagi

Sono stati avviati nuovi cantieri sull’Autopalio per migliorare la viabilità, ma continuano a verificarsi disagi e incidenti lungo il tratto Siena-Firenze. La richiesta di interventi immediati si fa sempre più pressante, con l’obiettivo di ridurre le criticità e garantire una maggiore sicurezza agli utenti della strada. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

"Persistenti criticità sul raccordo autostradale Siena-Firenze: quali iniziative urgenti il Comune intende assumere presso Anas, Regione, Prefettura e ministero delle Infrastrutture e Trasporti per accelerare i lavori?". Così la consigliera Pd, Giulia Mazzarelli ha incalzato l’amministrazione comunale sull’importante arteria stradale. Il vicesindaco Michel Capitani ha garantito: "Il Comune sta proseguendo con le forti sollecitazioni affinché le criticità siano superate e i cantieri siano organizzati tenendo insieme sicurezza e scorrevolezza. Parliamo di un’infrastruttura strategica per la vita quotidiana di migliaia di persone e per la competitività del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sei cantieri aperti in 56 chilometri. La corsa a ostacoli sull’AutopalioDue incidenti gravi in un giorno (lunedì), tra cui lo scontro tra un’ambulanza e un tir, code, chiusure e deviazioni.

