Nuova area commerciale davanti all' Esselunga Vi svelo il progetto

Questa mattina è stato presentato il progetto per una nuova area commerciale davanti all’Esselunga. La proposta, che circola da più di vent’anni negli uffici comunali, è tornata di attualità perché è stata inserita nell’ordine del giorno della commissione Assetto del territorio. I consiglieri devono ora esprimere un parere, anche se non vincolante, su questa iniziativa. La discussione si apre in un momento di attesa per i residenti e gli operatori commerciali della zona.

Tremila metri quadri: un'attività commerciale, pubblici esercizi, un parcheggio pubblico e un'area verde attrezzata. Non mancano gli ostacoli verso l'approvazione. Prima bloccata dalla pericolosità idraulica della zona, adesso ancora non appaiono tutti convinti di volerla votare: ecco come è andata all'interno della commissione assetto del territorio

