Nuova vita per Palazzo Bastelli | via ai lavori

Iniziano i lavori di recupero di Palazzo Bastelli, un edificio storico danneggiato dal sisma del 2012. La riqualificazione mira a restituire alla zona di Piazza Guercino e via Matteotti un aspetto più ordinato e rispettoso del patrimonio culturale. L’intervento rappresenta un passo importante per la valorizzazione urbana, contrastando il degrado e migliorando la qualità del contesto locale.

Si apre un nuovo capitolo per Palazzo Bastelli, che dal 2012, ferito gravemente dal sisma, era stato al centro di diverse polemiche per il degrado e lo sporco creatosi nell’angolo tra Piazza Guercino e via Matteotti, dove il portico era stato oggetto di guano, rifiuti e deiezioni animali e umane. Un immobile, puntellato e coperto da teli di protezione, che di certo in questi anni non è stato una vista piacevole agli occhi dei turisti e dei centesi, a causa anche di una lunga questione legale legata al nome dell’imprenditore Corrado Salustro e finito in un Fondo, per poi andare all’asta nel 2024 ed essere acquistato da un privato, che ora ha dato inizio a un processo di recupero con i primi sopralluoghi di questi giorni e un cantiere vicinissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

