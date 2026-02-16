Baby-gang semina il panico raffica di aggressioni in centro | Avevano mazze coltellini e pietre
Una baby-gang ha scatenato il caos nel centro di Foggia, armata di mazze, coltelli e pietre. Durante il fine settimana, molte persone hanno segnalato aggressioni violente tra piazza Giordano e piazza Purgatorio. Le testimonianze descrivono un gruppo di giovani che ha attaccato passanti senza motivo apparente, creando grande paura tra i cittadini.
In azione un gruppo di una dozzina di ragazzini, di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Sono 'armati' di bastoni, pietre e coltellini e aggrediscono giovani e anziani. Le segnalazioni dall'isola pedonale a piazza Purgatorio C'è una baby-gang che semina il panico nel centro storico di Foggia. Da piazza Giordano a piazza Purgatorio, nel fine settimana appena passato, sono diverse le segnalazioni di aggressioni subite pervenute alla redazione di FoggiaToday o denunciate sui social. Una violenza gratuita perpetrata da un gruppetto di ragazzini - una dozzina, di età compresa tra i 13 e i 15 anni - alcuni dei quali, incappucciati e ‘armati’ di mazze e bastoni.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
A Vallo della Lucania, un giovane di Abatemarco è stato fermato dopo aver seminato il panico nel centro e nel Santuario, armato di una pistola.
