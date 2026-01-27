In un contesto artistico, Kid Yugi affronta temi come aspettative e realtà, riflettendo sulle proprie esperienze e influenze culturali. Il suo nuovo album, “Anche gli Eroi Muoiono”, uscirà il 30 gennaio, arricchendo il panorama musicale con riferimenti a Dostoevskij, alla metafora dell’ultraviolenza e agli ascolti di Guccini. Un lavoro che invita alla riflessione, mantenendo un tono sobrio e rispettoso.

Dostoevskij, l'ultraviolenza (metaforica) e gli ascolti di Guccini sono buona parte dei riferimenti del terzo disco di Kid Yugi, "Anche gli Eroi Muoiono", in uscita venerdì 30 gennaio. L'artista massafrese, classe 2001, è una delle penne più interessanti della nostra scena urban. Le aspettative attorno al progetto erano alte e, tutto sommato, sono state rispettate. L'album presenta sì sedici tracce, ma anche qualche featuring di troppo. Si inizia con "L'ultimo a Cadere" e l'intro contiene la voce di Giovanni Lindo Ferretti dei CCCP, tratta da una sua canzone, "Occitania", che parla della persecuzione dei Catari.

"Mi metto in una bara per esorcizzare le aspettative nei miei confronti. Ora la gente mi considera un supereroe, ma non sono Gesù Cristo": parla Kid Yugi

