Chiarugi | Nereo Rocco mi salvò dalla depressione Mi chiamavano ' Cavallo pazzo' perché
Nereo Rocco ha salvato l’ex giocatore e allenatore da un periodo di depressione, secondo le sue parole. L’ex calciatore e tecnico ha raccontato di essere stato chiamato “Cavallo pazzo” e di aver vissuto momenti difficili a Firenze, dove con Liedholm si sentiva depresso. Ha anche ricordato i tempi passati con il gruppo di giocatori e staff che avevano in quella città.
Basta nominare la Fiorentina per fargli cambiare la voce. Sorride, ricorda, gli cambia anche lo sguardo. "Il nostro segreto è stato divertirci. Lo scudetto del ‘69 nasce dicendo “bischerate” in spogliatoio". Luciano Chiarugi si racconta, aprendo l’album dei ricordi commuovendosi a ogni fotografia. Analizza diapositive in serie, una dopo l’altra. Quando giocava dribblava le domande scomode, come faceva con gli avversari sulla fascia. “Cavallo pazzo”, mica per caso. Oggi invece si apre, tocca anche temi importanti e delicati. "Con Liedholm ero depresso, avevo perso dieci chili. Il Milan e Nereo Rocco mi hanno ridato la felicità". Chiarugi, partiamo dal soprannome. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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