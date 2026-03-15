Chiarugi | Nereo Rocco mi salvò dalla depressione Mi chiamavano ' Cavallo pazzo' perché

Nereo Rocco ha salvato l’ex giocatore e allenatore da un periodo di depressione, secondo le sue parole. L’ex calciatore e tecnico ha raccontato di essere stato chiamato “Cavallo pazzo” e di aver vissuto momenti difficili a Firenze, dove con Liedholm si sentiva depresso. Ha anche ricordato i tempi passati con il gruppo di giocatori e staff che avevano in quella città.