Miss Nonna 2026 | nel calendario c' è una genovese

Nel calendario di ‘Miss Nonna 2026’ si trova anche una genovese, Marina Vasirani. A 62 anni, professionista indipendente, è mamma di Micol e nonna di Matias. Dopo aver vinto la fascia ‘Miss Nonna Eleganza 2025’, è stata selezionata per rappresentare febbraio. La sua presenza nel calendario celebra la bellezza e l’eleganza delle nonne di oggi, sottolineando il valore della famiglia e dell’esperienza.

