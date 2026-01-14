Miss Nonna 2026 | nel calendario c' è una genovese
Nel calendario di ‘Miss Nonna 2026’ si trova anche una genovese, Marina Vasirani. A 62 anni, professionista indipendente, è mamma di Micol e nonna di Matias. Dopo aver vinto la fascia ‘Miss Nonna Eleganza 2025’, è stata selezionata per rappresentare febbraio. La sua presenza nel calendario celebra la bellezza e l’eleganza delle nonne di oggi, sottolineando il valore della famiglia e dell’esperienza.
C'è anche una genovese nel calendario di 'Miss Nonna 2026'. Si tratta di Marina Vasirani, 62enne che lavora come libera professionista a Genova, mamma di Micol (32 anni) e nonna del piccolo Matias di 5, ha vinto la fascia 'Miss Nonna Eleganza 2025' ed è stata scelta per il mese di febbraio.
