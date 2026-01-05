Eternity il nonno e la nonna di Miles Teller hanno ispirato la sua performance nel film con Elizabeth Olsen

Miles Teller ha dichiarato che l’ispirazione per la sua interpretazione nel film con Elizabeth Olsen è arrivata dal forte legame con i suoi nonni, Eternity, il nonno, e la nonna. Questa connessione familiare ha influenzato la sua rappresentazione, offrendo spunti autentici e profondi. Un esempio di come le esperienze personali possano arricchire la recitazione, contribuendo a creare un personaggio più realistico e sentito.

La star di Top Gun: Maverick ha svelato che il legame dei suoi nonni ha fornito parecchi spunti per la trama del film con Elizabeth Olsen. Miles Teller ha vissuto un legame molto forte con i suoi nonni e la loro storia non ha soltanto influenzato la sua vita ma anche la sua carriera. La star di Whiplash ha ammesso che tutto ciò è avvenuto anche per il film Eternity. L'attore ha recitato nella nuova commedia romantica al fianco della star del Marvel Cinematic Universe Elizabeth Olsen e ha spiegato in che modo la vita di suo nonno ha influenzato la sua performance nel nuovo progetto cinematografico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

