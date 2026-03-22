Non teme la spallata ma sull’ok alla riforma ha messo la faccia

Giorgia Meloni si presenta determinata sulla riforma, affrontando le critiche senza paura di perdere consensi. Non evita di mettere la faccia sulla questione, anche se riconosce che il referendum potrebbe rappresentare una sfida durante questa fase della legislatura. La leader del centrodestra si esprime con fermezza, mantenendo una posizione chiara rispetto alla proposta di modifica delle norme.

Non teme la spallata, Giorgia Meloni. Ma è consapevole che il match referendario può essere una trappola nel pieno della legislatura. «È una sfida tra chi vuole cambiare e chi no» ha ripetuto fino all’ultimo secondo utile. L’inquilina di Palazzo Chigi si è spesa, c’ha messo la faccia e tutto questo ha reso ancora più politica la sfida con il campo avverso. L’incognita resta la mobilitazione. La presidente del Consiglio si affida al sentimento anti-magistrati che spira nel Paese. Certo è che una vittoria del Sì la rafforzerebbe, le renderebbe il cammino più facile da lunedì fino a fine a mandato. Sia in Italia sia in Europa, dove continua a tenere una linea mediana tra il Vecchio Continente e gli Stati Uniti dell’amico Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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