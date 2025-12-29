La bordata di Costacurta alla difesa del Milan | Allegri l'ha fatta crescere ma su questo non ha messo mano?
Alessandro Costacurta ha analizzato la difesa del Milan durante la partita contro il Verona, evidenziando alcune criticità nel primo tempo. Nel corso di un intervento a Sky Calcio Club, l’ex calciatore ha sottolineato come la crescita sotto la guida di Allegri non abbia necessariamente riguardato tutti gli aspetti difensivi della squadra. Un approfondimento che invita a riflettere sulle evoluzioni tattiche del club rossonero.
Alessandro Costacurta a Sky Calcio Club ha analizzato un aspetto tattico del gioco del Milan visibile soprattutto nel primo tempo contro il Verona e l'ex calciatore si è soffermato soprattutto sul lavoro fatto dalla difesa del Diavolo: "Io seguo il calcio da 47 anni, ma sono in difficoltà". 🔗 Leggi su Fanpage.it
