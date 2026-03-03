Valeria Lanza ha condiviso alcune riflessioni sulla sua scaletta, definendola “ferrea” e legandola a una questione di adrenalina. Ha spiegato che il suo lavoro si basa su una varietà di trucchi, tecniche e sfumature, con l’obiettivo di far brillare gli occhi e illuminare i momenti che affronta. La cantante ha parlato del suo metodo e delle scelte artistiche che mette in atto.

Una miniera di trucchi colorati, tecniche e sfumature. Per far brillare gli occhi e illuminare i volti degli artisti del Festival di Sanremo, è stata determinante la mano della make-up artist e hair stylist cesenate Valeria Lanza, che ha truccato i Pooh, Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Tredici Pietro, Carolina Bubbico (direttrice d’orchestra di Ditonellapiaga) e il vincitore delle nuove proposte Nicolò Filippucci. Tre gli associati di Cna Forlì-Cesena che hanno lavorato a questa edizione del Festival: la cesenate Valeria Lanza, esperta in trucco di scena e i forlivesi Marcello Gavelli, che ha presentato le sue fragranze ispirate alla Romagna e la lookmaker Achena Batani impegnata al Villaggio del Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Valeria Lanza ci ha messo la faccia: "Scaletta ferrea, questione di adrenalina"

Valeria Lanza Live @ Casa Sanremo Grande parentesi Dream Progressive - facebook.com facebook