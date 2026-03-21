sassuolo decimato focolaio di pertosse

Il Sassuolo si trova in difficoltà dopo essere stato colpito da un focolaio di pertosse, che ha decimato la squadra. La squadra è attualmente a Torino, con molte assenze tra i giocatori. La situazione ha imposto cambiamenti e incertezza in vista delle prossime partite. La squadra sta affrontando una fase complicata a causa dell’epidemia interna.

di Stefano Fogliani SASSUOLO A Torino con l’incognita. E l’incognita che accompagna il Sassuolo alla gara di stasera all’ Allianz Stadium è grossa così, perché toglie al tecnico del Sassuolo Fabio Grosso sei elementi, fermati da un focolaio di pertosse che, ha spiegato la società neroverde, non saranno del match. "A seguito di accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra", ha scritto la società, aggiungendo come "i soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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