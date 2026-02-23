Imprese familiari Le 500 più grandi al mondo valgono da sole quanto uno Stato

Le 500 imprese familiari più grandi al mondo, con un valore complessivo superiore a 4.000 miliardi di dollari, equivalgono a uno Stato. Questa stima deriva dall’ultimo rapporto del 2025 del Global 500 Family Business Index dell’Università di San Gallo, che analizza aziende come Toyota e Cargill. La crescita di queste imprese, spesso a conduzione familiare, sta ridisegnando il panorama economico globale. L’indice rivela che molte di queste aziende continuano a espandersi, nonostante le sfide del mercato.

SECONDO L’ULTIMO aggiornamento 2025 del Global 500 Family Business Index dell’Università di San Gallo, se le 500 maggiori imprese familiari al mondo fossero un Paese, il loro fatturato combinato pari a 8.800 miliardi di dollari le renderebbe la terza economia mondiale. Queste aziende occupano infatti oltre 25 milioni di persone, con una crescita del fatturato pari al 10% dal 2023. L’Italia gioca un ruolo di primo piano, con 22 gruppi familiari che producono 180 miliardi di dollari di ricavi e danno lavoro a circa 400.000 persone. Le imprese a conduzione familiare sono spesso percepite come realtà eccessivamente prudenti, poco inclini al cambiamento e all’ innovazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

