Milano-Cortina 2026 le medaglie più costose di sempre | quanto valgono davvero

Le medaglie dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro dell’attenzione per il loro valore: saranno le più costose di sempre. Oro e argento, i metalli utilizzati, valgono molto di più rispetto alle medaglie passate. I prezzi sono ai massimi storici, e non si tratta solo di un simbolo, ma di un investimento in metalli preziosi. La curiosità cresce tra appassionati e collezionisti, che si chiedono quanto valgono realmente queste medaglie.

Prezzi record per oro e argento. Le medaglie che verranno assegnate ai vincitori dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 saranno le più preziose mai realizzate in termini di valore dei metalli. L'impennata dei prezzi di oro e argento ha infatti fatto schizzare verso l'alto il costo delle oltre 700 medaglie destinate agli atleti che saliranno sul podio. Secondo i dati riportati dalla Cnn e basati sulle rilevazioni FactSet, rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024 il prezzo spot dell'oro è aumentato del 107% e quello dell'argento del 200%. Di conseguenza, calcolando esclusivamente il valore dei metalli, una medaglia d'oro oggi vale circa 2.

Le medaglie di Milano Cortina 2026 sono destinate a segnare un record.

Ieri si sono aperti i battenti dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, con le cerimonie ufficiali e le prime gare che sono già in corso.

