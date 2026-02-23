Call of Duty | Modern Warfare 4 era inizialmente un gioco di lancio per la nuova console Xbox secondo un insider

Un insider rivela che Call of Duty: Modern Warfare 4 è stato cancellato perché avrebbe dovuto essere il gioco di lancio per la nuova console Xbox. La decisione di fermare lo sviluppo deriva dalla volontà di concentrarsi su altri progetti e di ottimizzare il lancio della console. La notizia ha colpito gli appassionati, che aspettavano il titolo come uno dei principali assi nella manica. La questione rimane aperta e suscita molte domande sul futuro della serie.

Secondo nuove indiscrezioni, Call of Duty: Modern Warfare 4 avrebbe dovuto accompagnare il debutto della prossima generazione Xbox. A rivelarlo è l'insider noto come TheGhostOfHope, considerato generalmente affidabile quando si parla del franchise Activision. I piani iniziali di Microsoft prevedevano infatti una nuova console sugli scaffali già a fine 2026, con un lancio supportato da uno dei capitoli più attesi della saga. Tuttavia, slittamenti hardware e cambi di strategia avrebbero rimescolato le carte, rendendo oggi questo scenario difficilmente realizzabile. Entrando nel dettaglio, l'idea originaria di Microsoft sarebbe stata quella di anticipare la next-gen rispetto alle tempistiche tradizionali, portando Xbox Next nei negozi entro il 2026.