In Emilia-Romagna, il calo delle temperature prosegue, portando con sé rischi di ghiaccio e gelate. Dopo le nevicate, le autorità hanno emesso un’allerta gialla per condizioni di rischio legate alle basse temperature. È importante prestare attenzione alle condizioni stradali e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza durante questo periodo di forte freddo.

Bologna, 7 gennaio 2026 - Il forte calo termico non accenna ad allentare la sua morsa sull’ Emilia-Romagna. Dopo le nevicate che nella giornata di ieri hanno interessato sia le zone collinari sia la pianura e hanno provocato la chiusura delle scuole per il 7 gennaio, l’attenzione si sposta ora sulla gestione del gelo. Le temperature si manterranno estremamente basse e la Protezione civile ha confermato l’allerta gialla anche per le prossime ore. Il pericolo principale per la viabilità e per i pedoni è rappresentato dal ghiaccio, che si formerà con estrema facilità su gran parte della rete stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ghiaccio e rischio gelate, dopo la neve ora è allerta gialla in Emilia Romagna

