Graupel e neve in Emilia Romagna ma l’ondata di freddo ha le ore contate | quando finisce

In Emilia Romagna, l’ondata di freddo e nevicate sta lentamente esaurendosi. A partire da lunedì 12 gennaio, si prevede l’arrivo di un fronte di alta pressione che porterà un progressivo rialzo delle temperature e condizioni più miti. Questa fase di miglioramento climatico segnerà la fine dell’attuale ondata di gelo e neve che ha interessato la regione negli ultimi giorni.

Bologna, 11 gennaio 2026 – La morsa di neve e gelo che ha stretto l'Emilia Romagna dell'Epifania fino a oggi pare avere le ore contate, dal momento che a partire da lunedì 12 gennaio è atteso l'arrivo di un flusso di alta pressione destinato ad allargarsi progressivamente sul bacino del Mediterraneo favorendo un generale aumento delle temperature e più in generale condizioni maggiormente miti in tutta la regione. Sono le tendenze individuate dal tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni che però, prima di entrare nel merito di ciò che dovrebbe attenderci nella settimana alle porte, riflette sull'ultima ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna nelle ultime ore, a partire da domenica mattina.

