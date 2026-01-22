Un territorio fragile e i rischi da evitare l' Appello dell' ordine degli Architetti | Serve pianificazione

L'Ordine degli Architetti di Messina evidenzia l'importanza di una pianificazione accurata per tutelare un territorio fragile. In una nota, il presidente Giovanni Lazzari sottolinea la necessità di interventi condivisi e sostenibili per riparare i danni delle recenti mareggiate, evitando rischi futuri e garantendo la salvaguardia dell’ambiente e della comunità locale.

Chiedono un cambio di rotta i membri dell'Ordine degli Architetti di Messina. In una nota il presidente Giovanni Lazzari riflette su quanto accaduto e auspica una seria pianificazione degli interventi per riparare i danni causati dalle mareggiate in città e provincia.

Appello del coordinamento cittadino dell'Udc: "Rete fognaria fragile e inadeguata, servono azioni rapide per evitare disagi e rischi"Il coordinamento cittadino dell'Udc richiama l’attenzione sulla vulnerabilità della rete fognaria di Palermo, ormai inadeguata a garantire il normale deflusso delle acque.

Appello del coordinamento cittadino dell'Udc: "Rete fognaria fragile e inadeguata, servono azioni rapide per evitare gravi disagi e rischi"Il coordinamento cittadino dell'Udc evidenzia la criticità della rete fognaria di Palermo, definendola fragile e inadatta a gestire le recenti condizioni climatiche.

