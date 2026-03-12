Disclosure Day | cerchi nel grano misteri e rivelazioni nel nuovo trailer del film di Spielberg

A giugno uscirà nelle sale il nuovo film diretto da Spielberg, con protagonisti Emily Blunt e Josh O'Connor. Il trailer appena diffuso mostra scene di scena che anticipano alcuni momenti chiave del film, tra misteri e rivelazioni. Le immagini suggeriscono una narrazione ricca di suspense e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione sui dettagli della trama.

