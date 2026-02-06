NBA Freestyle | Durant è nella top 5 attaccanti migliori di sempre Anthony Davis è finita?

La NBA torna a far parlare di sé con alcune novità sorprendenti. Kevin Durant si piazza tra i cinque attaccanti più forti di sempre, mentre Anthony Davis potrebbe essere ai titoli di coda come grande protagonista. Nel frattempo, Alperen Sengun si afferma come una stella di alto livello, ma resta da capire se può davvero portare una squadra al titolo. La stagione si fa interessante e i tifosi non vedono l’ora di scoprire come evolveranno queste storie.

Alperen Sengun, stella di prima grandezza?. Attenzione, è un giocatore di altissimo livello. È solo legittimo chiedersi se può davvero essere la stella di prima grandezza di una squadra che punta al titolo. O comunque a fare strada nei playoff. In alcune partite, sembra imprendibile. In altre, diventa impreciso, prende tiri da fuori a bassa percentuale, sembra non avere il carisma giusto per trascinare la squadra. Nelle ultime dieci gare, per esempio, dal campo sta tirando così e così ( 44% ), per 18,3 punti in totale. Stanotte contro gli Charlotte Hornets dire che ha “steccato” è volergli fare un complimento: appena 7 punti con 3 su 11 dal campo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Anthony Edwards si distingue nella storia della NBA, raggiungendo un traguardo importante.

