NBA i risultati della notte 22 marzo | Gilgeous-Alexander fa 40 e i Thunder vanno Un grande Fontecchio non basta a Miami

Nella notte NBA sono state giocate dieci partite, con Gilgeous-Alexander che ha segnato 40 punti contribuendo alla vittoria dei Thunder. A Miami, invece, Fontecchio ha messo a segno un'ottima prestazione, ma il suo team non è riuscito a portare a casa il risultato. La giornata ha mostrato un andamento combattuto e ricco di emozioni, tipico di questa fase della stagione.

10 le partite giocate nella notte NBA: uno spettacolo di prim’ordine che racconta di come la lega professionistica americana stia vivendo una lotta playoff intensissima. In questo contesto a Est manca ormai poco all’ufficializzazione delle 10 che faranno la postseason (resta da vedere il come, perché dalla quinta alla decima posizione ballano due vittorie). A Ovest, invece, fondamentalmente deciso quasi tutto: i Thunder che vincono la Northwest Division, i playoff pressoché certi di tante. E proprio gli Oklahoma City Thunder (56-15) passano sui Washington Wizards (16-54) per 111-132 con 40 punti di Shai Gilgeous-Alexander, anche se la partita si decide fondamentalmente tutta nell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (22 marzo): Gilgeous-Alexander fa 40 e i Thunder vanno. Un grande Fontecchio non basta a Miami Articoli correlati NBA, i risultati della notte (5 marzo): Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York, sconfitte casalinghe per Celtics e BucksBlitz degli Oklahoma City Thunder (49-15) al Madison Square Garden di New York contro i Knicks (40-23) per 100-103 nonostante un parziale di 40-27... NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder... Una selezione di notizie su NBA i risultati della notte 22 marzo... Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?; NBA, risultati della notte: OKC supera Orlando, Minnesota vince senza Edwards; OKC doma Boston con un altro record di SGA, Doncic ne spara 51 contro i Bulls; NBA: Durant e LeBron da record, Gilgeous-Alexander trascina OKC. NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e ClippersSono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. La stella di OKC ha infatti ... oasport.it NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder vincono ... oasport.it Oklahoma City rimonta Washington con 40 di Gilgeous-Alexander #NBA | #pianetabasket x.com Il gioco di Shai Gilgeous-Alexander non piace a tutti, ma la realtà ci dice che il giocatore di OKC è sul punto di chiudere la sua quarta stagione di fila da più di 30 punti di media, diventando il primo a riuscirci da Michael Jordan, e vincere il suo secondo MVP co facebook