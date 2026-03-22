Il difensore e la punta della nazionale sono infortunati e rischiano di non essere disponibili per le prossime partite, ma hanno comunque chiesto al ct di poter partecipare agli allenamenti a Coverciano. Entrambi sono stati coinvolti in recenti infortuni e il loro stato di salute rimane incerto, ma hanno espresso la volontà di tentare il recupero. La situazione dei due giocatori tiene in ansia la squadra.

Non comincia benissimo l’avvicinamento ai playoff, o forse sì. Il "no" di Bastoni a Fiorentina-Inter e l’infortunio all’adduttore destro di Scamacca rischiano di sottrarre due pedine importanti a Gattuso. Ma la reazione degli interessati è stata rassicurante sull’unità del gruppo azzurro: "Noi vogliamo esserci". Al ct non è rimasto che accogliere con orgoglio le loro scelte, dare appuntamento stasera a Coverciano e posticipare qualsiasi decisione su eventuali sostituti. Non è finita: Vicario ha dovuto rinunciare alla chiamata, si opera di ernia domani, ma ha chiesto di poter essere in tribuna giovedì a Bergamo per tifare Italia. Il gruppo non basta per vincere i playoff, ma senza gruppo meglio ritirarsi prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nazionale, ansia per Bastoni e Scamacca: sono a rischio, ma ci proveranno

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