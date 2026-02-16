Bastoni Inter Sala non ci sta | Ci sono filmati di Chiellini e Del Piero che hanno fatto simulazioni incredibili…
Beppe Sala ha parlato alla Triennale di Milano e ha commentato le accuse rivolte ai giocatori Chiellini e Del Piero. La causa è un video che mostra i due calciatori mentre simulano in modo evidente, secondo alcune immagini, durante le partite. Sala ha affermato di aver visto i filmati e si è mostrato sicuro delle sue affermazioni, sottolineando come le immagini siano chiare e non lascino spazio a dubbi.
Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha criticato duramente Bastoni per un suo errore in campo, attribuendogli la responsabilità di un episodio contestato.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Il caso Bastoni-Kalulu emerso durante Inter-Juventus ha acceso il dibattito non solo sulle decisioni arbitrali, ma anche sulle dichiarazioni rilasciate nel post-partita da Cristian Chivu. L’allenatore dell’Inter ha commentato l’episodio parlando di un “leggero tocco - facebook.com facebook
Bastoni può essere squalificato Il gesto antisportivo può essere sanzionato con la prova tv E Kalulu deve per forza saltare Juve-Como Spieghiamo tutto @ChiaraLaGreca #Bastoni #Kalulu #Juventus #Inter #Tuttosport x.com