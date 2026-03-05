Bastoni fischiato in tutta Italia Nazionale a rischio? Ecco la posizione di Gattuso

In tutta Italia, i fischi rivolti a Bastoni durante le partite di Serie A e Coppa Italia sono stati numerosi. La Nazionale potrebbe essere coinvolta in futuro, considerando le reazioni dei tifosi e la posizione dell’allenatore. La situazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati, che seguono con interesse le conseguenze di questi episodi sul giocatore e sulla squadra.

Bastoni. Le recenti partite di Serie A e Coppa Italia hanno visto Alessandro Bastoni finire nel mirino dei tifosi avversari. Il difensore dell’ Inter è stato ripetutamente contestato sugli spalti, prima nella trasferta di Lecce e poi anche a Como, dove gran parte del pubblico lo ha accolto con fischi. All’origine delle proteste resta l’episodio avvenuto nel Derby d’Italia contro la Juventus, quando una sua simulazione provocò la seconda ammonizione e l’espulsione di Pierre Kalulu. Da quel momento, il centrale nerazzurro è diventato uno dei protagonisti più discussi del campionato. Le reazioni del pubblico avversario sembrano ormai accompagnarlo a stretto giro e non è escluso che la stessa atmosfera si ripresenti anche nella prossima sfida contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bastoni fischiato in tutta Italia: la mossa di Gattuso per recuperarlo per i playoffIl commissario tecnico azzurro, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato a quattr’occhi col giocatore. tuttonapoli.net

Fabregas spiazza: «Bastoni fischiato? Capita perché gioca nella squadra più forte d’Italia. Diventerà capitano della Nazionale»Fabregas spiazza: «Bastoni fischiato? Capita perché gioca nella squadra più forte d’Italia. Diventerà capitano della Nazionale». Le parole La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter ha riacceso i ... juventusnews24.com

Massimo Mauro: "Il fatto che Bastoni venga fischiato ovunque è un po’ ridicolo. A questo punto bisognerebbe fischiare il 60-70% dei giocatori. Non si può pagare per tutta la vita" - facebook.com facebook

Mauro: “Bastoni fischiato È ridicolo, bisognerebbe fischiare il 60-70% dei giocatori” x.com