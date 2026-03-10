André-Milan salta tutto? Si è inserito un top club europeo sul giovane brasiliano

Il Milan potrebbe non concludere l'acquisto del centrocampista brasiliano André, classe 2006, originario del Corinthians, previsto per il prossimo calciomercato estivo. Un top club europeo si è inserito nel progetto, mettendo in discussione l'accordo già definito tra il giocatore e il club rossonero. La trattativa sembra in bilico, con aggiornamenti ancora da definire.

Come si ricorderà, nelle scorse settimane il Milan aveva praticamente messo le mani su André Luis Santos Dias, classe 2006, centrocampista brasiliano in forza al Corinthians in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Accordo trovato sia il giocatore, per un contratto quadriennale, sia con il club paulista, sulla base di 15 milioni di euro di fisso più 2 milioni di euro di bonus per il 70% del cartellino di proprietà del 'Timão'. Sull'altro 30%, in mano allo stesso André, il giocatore aveva già fatto sapere di non accampare alcuna pretesa. L'operazione, ben avviata, ha subito una frenata improvvisa e,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

