Marianucci – Cremonese salta tutto | c’è un altro club italiano sul difensore
Recenti sviluppi indicano che Marianucci – Cremonese potrebbe trasferirsi in un altro club italiano, lasciando alle spalle le tensioni legate alla partita contro il Verona. Mentre le polemiche continuano, è importante focalizzarsi sugli impegni futuri, come la sfida di domenica sera contro l’Inter, e sulle prospettive di crescita della squadra.
Le tante polemiche intorno al match contro il Verona di ieri non sono per niente finite. Ma è tempo ora di pensare al futuro e non solo alla quasi imminente sfida di domenica sera contro l’Inter. Infatti tra i tanti lavori in corso in casa Napoli c’è sicuramente il mercato, limitato certamente, ma che non esclude colpi di scena. Naturalmente c’è bisogno prima di vendere per poi acquistare, e una porta potrebbe sbloccarla subito la chiave Luca Marianucci, con il Torino pronto a fiondarsi su di lui. Cambia tutto per Marianucci: il Torino prepara un’offerta importante. Sembrava quasi certamente promesso sposo alla Cremonese, con il più classico di prestiti per farlo crescere in una realtà ambiziosa come quella di Cremona. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
