Napoli referendum sulla Giustizia - la diretta | Affluenza alle urne in Campania alle ore 12 al 10,96%

Alle ore 12, in Campania, l’affluenza alle urne per il referendum sulla Giustizia è al 10,96%. Sono circa 4 milioni e 500 mila le persone che possono votare nella regione. La giornata elettorale è iniziata con questa percentuale di partecipazione, mentre le operazioni di voto proseguono in tutta la regione. La consultazione riguarda i cittadini chiamati alle urne in questa giornata.

Un dato importante, seppur sotto la media nazionale, per la città di Napoli. Alle 12 ha votato il 12,15% degli aventi diritto: 86.405 su 711.257. Alle regionali 2025, alla stessa ora, aveva votato l'8,22%, al referendum abrogativo dello scorso anno addirittura il 7,5%. Il dato è superiore anche alle Politiche del 2022 (11,39%) e al referendum dello stesso anno (2,66%). Solo alle Europee del 2024, si era registrata una affluenza maggiore alla stessa ora: 16,53%. In Campania l'affluenza alle urne alle ore 12 è del 10,96%. Quasi quattro punti in meno rispetto alla media nazionale che, alla stessa ora, è del 14,90% Nella città di Napoli gli elettori sono 711. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Napoli, referendum sulla Giustizia - la diretta | Affluenza alle urne in Campania alle ore 12 al 10,96% Articoli correlati Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza sfiora il 15%, all'ultimo referendum era al 12% Leggi anche: Cittadini alle urne: si vota sulla riforma della giustizia. Alle 12 affluenza al 14,8%, all'ultimo referendum era al 12% Aggiornamenti e notizie su Napoli referendum sulla Giustizia la... Temi più discussi: Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026; Referendum sulla giustizia, lo scontro si accende anche a scuola tra propaganda e pluralismo. Interviene il Ministero; Referendum giustizia 2026: 18 marzo, terzo focus online con le ragioni del NO; Referendum, nuovo scontro a distanza Gratteri-Nordio. Referendum Giustizia 2026, aperti i seggi: si vota oggi e domani. DIRETTA NEWSSeggi aperti per il referendum sulla Giustizia. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizional ... tg24.sky.it Referendum Giustizia, affluenza delle ore 12 al 10,97% in CampaniaUrne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4.450.814) di cittadini sono chiamati al voto per ... msn.com “Juventus-Napoli E' come chiedere ad un bambino se vuole più bene a mamma o papà” Finisce qui, Ciro, esattamente qui. Perché c’è modo e modo, ci sono parole e parole. Tu le hai scelte, le hai usate, fine della storia. Mamma o Papà, Ciro. Sei il Napoleta facebook #Napoli, quanti rimpianti: cammino da scudetto con i big a disposizione x.com