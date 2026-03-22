Operazioni straordinarie nell’area orientale di Napoli: droga sequestrata, denunce e multe per violazioni ambientali. I controlli straordinari nell’area orientale della città. I Carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno effettuato controlli straordinari nell’area orientale di Napoli, con particolare attenzione alla zona a ridosso del Centro Direzionale. All’operazione ha preso parte anche il Nucleo Cinofili di Sarno, con un cane specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti. Denunce e irregolarità accertate. Nel corso dei controlli sono scattate diverse denunce in stato di libertà. I militari hanno accertato un furto di energia elettrica all’interno di un’attività commerciale, dove il contatore risultava manomesso per consentire consumi non rilevati. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli Poggioreale, controlli a tappeto dei Carabinieri: sanzionato autodemolitore

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