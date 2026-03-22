Un mercato estivo non ancora iniziato, ma che già fa parlare di sé. Anche il Napoli è intenzionato a migliorare la proprio rosa per la prossima stagione, con innesti utili alla ciurma di Antonio Conte. Colpi mirati, sorprendenti e che a volte possono rivelarsi l’arma vincente. Tra questi potrebbe esserci anche Franck Kessie. Il Napoli fiuta l’affare Kessie, ma c’è un’altra big in vantaggio. Il mercato è un gioco d’incastri, situazioni in cui a volte uno si ritrova anche per sbaglio o non volendo. Kessie potrebbe rappresentare proprio quell’ incastro giusto, arrivato nel posto giusto al momento giusto. Franck Kessie esulta dopo la sua rete in... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, occasione di mercato per gli azzurri? L’ex Serie A vuole tornare

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