Il Napoli ha un'occasione importante da sfruttare, perché il tecnico Luciano Conte e la squadra puntano a consolidare il loro vantaggio in classifica. La squadra partenopea, attualmente terza in Serie A, si prepara a una serie di partite decisive, con la possibilità di rafforzare la propria posizione in zona Champions. La prossima sfida potrebbe infatti rivelarsi un crocevia fondamentale per il loro cammino stagionale.

Il Napoli si gioca molto nelle prossime settimane. Gli azzurri occupano attualmente il terzo posto in Serie A con quattro punti di vantaggio sulla Juventus quinta e e tre sulla Roma quarta; perciò guardano alla zona Champions con maggiore fiducia. Dopo la prossima sfida contro l’Atalanta, il calendario offrirà impegni sulla carta più accessibili rispetto alle dirette concorrenti. Un dettaglio che può fare la differenza nella corsa europea, mentre Milan, Roma e Juventus avranno scontri diretti pesanti. Quattro punti di vantaggio e una classifica da difendere. Il quadro attuale dice che il Napoli è terzo e ha un margine di quattro punti sulla Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, buone notizie per Conte e gli azzurri: c’è un’occasione d’oro da sfruttare!

Nel contesto della prossima partita tra Lazio e Napoli, arrivano notizie positive da Castel Volturno.

Antonio Conte vince la Panchina d’oro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.