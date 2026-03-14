Il Napoli riceve il Lecce in una sfida importante per entrambe le squadre. Durante l'incontro, gli azzurri hanno manifestato l'interesse per un giocatore della squadra avversaria. La partita si svolge in un momento decisivo del campionato, con entrambe le formazioni concentrate sulla prestazione. La presenza di questa possibile operazione di mercato aggiunge attenzione alle dinamiche in campo.

Il Napoli ospita il Lecce in una partita fondamentale per entrambe le squadre in questo finale di campionato. Gli azzurri vogliono mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Champions League, mentre i salentini sono alla ricerca di punti per la salvezza. Il Napoli è sulle tracce di un calciatore del Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it La sfida del “Maradona” sarà anche un’occasione per le due squadre di parlare di calciomercato con gli azzurri che sono sulle tracce di Tiago Gabriel, difensore della formazione salentina, autore di un’ottima stagione con la squadra di Di Francesco. Stando a quanto affermato da Il Mattino, il Napoli vorrebbe prendere i primi contatti con la società pugliese per cercare di portare via da Lecce Tiago Gabriel, calciatore portoghese che ha un contratto fino al giugno del 2027. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli-Lecce occasione di mercato, gli azzurri vogliono la stella giallorossa

Articoli correlati

Calciomercato Napoli, l'agente di Insigne: "Se gli azzurri vogliono, Lorenzo è pronto"“Un ritorno di Insigne al Napoli? Potrebbe tesserarlo subito e avrebbe il doppio vantaggio che, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe...

Lecce scatenato, Di Francesco avvisa gli azzurri: “Sto già con la mente a Napoli”Archiviata la pratica Torino, ora ad attendere gli azzurri ci sarà un’altra sfida interna, contro un Lecce desideroso di uscire dal Maradona con...

Lecce - Napoli 28/10/2025 Serie A Atmosphere set by Napoli ultras in away sector

Approfondimenti e contenuti su Napoli Lecce occasione di mercato gli...

Temi più discussi: Diretta Napoli-Lecce: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Napoli – Lecce: info Settore Ospiti; Pronostico Napoli-Lecce quote analisi 29 giornata Serie A; Napoli-Lecce, le probabili formazioni di Conte e Di Francesco.

LIVE - Napoli-Lecce: 0-1, gol di Siebert. Partenza shock della squadra azzurraNapoli-Lecce, diretta live 29° giornata di Serie A: formazioni ufficiali, risultato e marcatori aggiornati su AreaNapoli.it. areanapoli.it

Napoli-Lecce, il risultato in diretta LIVEPrimo gol in A per Siebert (che ha festeggiato correndo dal team manager con il quale c'era in ballo una scommessa e una cena da offrire al suo primo gol). Secondo gol in carriera per lui tra i cinque ... sport.sky.it

#SerieA - Goal Alert: Napoli 0-1* Lecce *(Siebert 3') #SSFootball x.com

Serie A, in campo Napoli-Lecce: sfida testa-coda Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2 - facebook.com facebook