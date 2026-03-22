NAPOLI-CAGLIARI 1-0 | IN EVIDENZA | Anguissa con un vincitore dell’ultimo minuto! | Serie A 2025 26
Nel match tra Napoli e Cagliari, il centrocampista camerunese ha segnato all'ultimo minuto, garantendo la vittoria ai campioni in carica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a questo gol decisivo. La squadra napoletana ha conquistato così la terza vittoria consecutiva in questa stagione di Serie A 202526.
Il centrocampista camerunese ha segnato alla morte a Napoli assicurando vittorie consecutive ai campioni in carica Serie A. Guarda questo video su Youtube L'articolo NAPOLI-CAGLIARI 1-0 IN EVIDENZA Anguissa con un vincitore dell’ultimo minuto! Serie A 202526 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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