NAPOLI-CAGLIARI 1-0 | IN EVIDENZA | Anguissa con un vincitore dell’ultimo minuto! | Serie A 2025 26

Nel match tra Napoli e Cagliari, il centrocampista camerunese ha segnato all'ultimo minuto, garantendo la vittoria ai campioni in carica. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a questo gol decisivo. La squadra napoletana ha conquistato così la terza vittoria consecutiva in questa stagione di Serie A 202526.